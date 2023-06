Boban: «Berlusconi era un visionario. Un solo rammarico….». Le parole dell’ex rossonero dopo la morte di Silvio Berlusconi

Ai microfoni della La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha parlato della scomparsa dell’ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi.

LE PAROLE – «Nessuno mai farà per il Milan quello che ha fatto il Presidente. Non solamente per i risultati, ma per la classe, per l’idea, per la bellezza con cui si è fatta la storia del calcio. Rimarrà l’unico per sempre. Visionario come nessuno… Un rammarico personale è la sua entrata in politica, non doveva mai farlo. Perché non era più lo stesso Berlusconi. Ora mi interessa come si divideranno i poteri lassù, non sarà facile neanche al Signore capirlo. In ogni caso, grazie Presidente!»