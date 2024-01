Adarabioyo Milan, contatti con l’agente: due opzioni per l’arrivo del difensore!

Adarabioyo Milan, contatti con l’agente: due opzioni per l’arrivo in rossonero del difensore del Fulham! La situazione

Il nome caldo del calciomercato Milan delle ultime ore è Tosin Adarabioyo. Il difensore del Fulham è finito con prepotenza nel mirino dei dirigenti rossoneri, ancora alla caccia di rinforzi per il reparto arretrato.

Come riferisce Sky Sport, i dialoghi ed i contatti avuti col fratello-agente del calciatore erano nati con l’intenzione di poterlo ingaggiare a luglio, quando si libererà a parametro zero. Il centrale piace tanto al club rossonero e ci sarebbe l’opzione per anticipare il suo arrivo già a gennaio. Resta ancora da convincere il Fulham.

LEGGI ANCHE: Adarabioyo Milan, chi è il nuovo obiettivo dei rossoneri in difesa