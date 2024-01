Adarabioyo Milan, ecco l’ultima idea per la difesa rossonera: i dettagli

Adarabioyo Milan, ecco l’ultima idea per la difesa rossonera: tutti i dettagli e le possibili mosse sul mercato

Spunta una nuova idea per la difesa del Milan: si tratta di Tosin Adarabioyo, centrale inglese di 26 anni in scadenza di contratto con il Fulham al termine di questa stagione.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l’idea in casa rossonera sarebbe quella di aspettare la prossima estate e strapparlo al club inglese senza costi per il cartellino.