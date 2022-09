Adani su Leao: «Per essere un top serve continuità». Le parole dell’ex difensore dell’Inter a TuttoSport

Lele Adani ha parlato anche di Rafael Leao e delle sue potenzialità. Ecco le parole dell’ex difensore a TuttoSport:

LEAO – «Come potenziale è un crack, in quei minuti in cui diventa quasi onnipotente è imprendibile ma senza continuità non si può ambire a una carriera di top»