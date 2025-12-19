Adani non fa sconti: «Supercoppa triste e disconnessa dall’emozione. Sulla vittoria del Napoli…»

Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Le dichiarazioni

L’analisi di Lele Adani sulla semifinale tra Napoli e Milan non si è fermata ai soli aspetti tecnici. Intervenendo sul profilo Instagram di Viva El Futbol, l’opinionista ha espresso un giudizio durissimo sulla cornice di pubblico a Riad e sulle scelte registiche della competizione, definendo l’atmosfera generale “precaria” e priva di pathos.

Adani e “Uno stadio mezzo vuoto”: la critica al contesto

Adani ha evidenziato come la scelta di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita penalizzi il calore e l’anima del calcio italiano:

Cornice triste: “Lo stadio era mezzo vuoto. Quando allargano l’inquadratura sul pubblico ti accorgi di quanto sia triste vedere una semifinale così lontana, senza i sostenitori delle due squadre”.

“Lo stadio era mezzo vuoto. Quando allargano l’inquadratura sul pubblico ti accorgi di quanto sia triste vedere una semifinale così lontana, senza i sostenitori delle due squadre”. Il merito sportivo: Nonostante l’ambiente deludente, Adani ha riconosciuto che il Napoli ha vinto meritatamente contro un Milan che ha mostrato idee, ma è apparso meno avanti nel percorso rispetto ai partenopei.

Accusa alla regia: “Manca la prospettiva”

Un punto cruciale della critica di Adani ha riguardato il modo in cui la partita è stata raccontata dalle immagini televisive, con un riferimento particolare alle riprese zenitali: