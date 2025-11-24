Adani dà merito ad Allegri e al suo Milan dopo il derby vinto contro l’Inter. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il successo del Milan nel Derby contro l’Inter non ha generato solo esultanza, ma anche riconoscimenti inaspettati. Durante la trasmissione La Nuova Domenica Sportiva, Daniele Adani, l’ex difensore e commentatore spesso noto per le sue critiche schiette nei confronti del tecnico livornese, ha voluto fare i complimenti pubblici a Massimiliano Allegriper la vittoria ottenuta dal suo Milan.

Adani ha riconosciuto il merito tattico del tecnico: “Onore al merito per quello che stai facendo perché non è un caso quando vinci contro grandi squadre più collaudate, come il Napoli di Conte e l’Inter.” Il commentatore ha poi incalzato Allegri, definendo il match come il paradigma della sua filosofia vincente: “Avevi pensato ad una partita così? Per me tu questa la vedi quasi come una partita perfetta, hai sofferto, hai rischiato, ma poi hai segnato e portato a casa la partita.”

🎯 L’Analisi di Allegri: Pressione e Spirito di Duello

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese e attuale guida del Diavolo, ha replicato all’analisi con la sua consueta lucidità pragmatica, svelando i dettagli tattici della sua preparazione.

Allegri ha sottolineato l’importanza dell’approccio iniziale: “Nel primo tempo avevo chiesto molta più pressione perché nei primi 15 minuti l’Inter sblocca spesso le partite, saltando addosso agli avversari.” La strategia iniziale era dunque volta a neutralizzare l’aggressività nerazzurra.

Sul secondo tempo, il tecnico ha evidenziato il margine di miglioramento in fase offensiva: “Nel secondo tempo, una volta in vantaggio, abbiamo avuto delle occasioni in cui potevamo fare meglio.” Riconoscendo poi la qualità della squadra avversaria: “Poi è normale, contro una grande squadra come l’Inter, subire delle occasioni e dei tiri in porta.“

Il punto cruciale per Allegri è lo spirito di squadra: “Il fatto di stare lì, duellare e vincere contrasti è un buon segnale da parte della squadra che è composta da ragazzi che lavorano e vogliono migliorare.“

🚀 Il Percorso di Crescita Sotto la Guida di Allegri e Tare

La vittoria nel Derby è vista da Allegri solo come un passo iniziale in un progetto a lungo termine: “Per noi è solo l’inizio di un percorso che ci deve portare a marzo nelle migliori condizioni.”

Questo percorso di crescita è sostenuto da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Tare, con la sua competenza strategica, ha il compito di garantire che la squadra di Allegri mantenga un alto livello di competitività e profondità di rosa in vista della fase cruciale della stagione. Le basi difensive e la mentalità vincente sono state gettate, ora serve la continuità.