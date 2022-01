Adani: «Ho rispetto per Diaz e Messias, ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lele Adani ha parlato del mercato del Milan ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

ATTACCO – «È arrivato Lazetic, che però conosco ancora troppo poco. L’ho sempre detto, ho molto rispetto per Messias, Diaz e gli altri, ma se si vuole anche solo pensare allo scudetto manca un giocatore di valore assoluto. Un po’ come lo è Leao, che potrebbe giocare in qualsiasi big europea. La trequarti tatticamente è il reparto più importante nel gioco di Pioli, tra mezze posizioni e movimenti continui. Solo che tutti, escluso Leao, sono calati dopo il bell’inizio di campionato. Una soluzione tampone potrebbe essere avanzare Kessie, non arrivasse nulla dal mercato»