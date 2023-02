Adani ha parlato alla BoboTv della brutta sconfitta rimediata dal Milan nel derby. Ecco cosa ha detto

«Il primo tempo del Milan è stato davvero sconcertante. Pioli non ha messo Leao per far fare il difensore a Origi, questa è la verità. L’Inter sembrava il Barcellona senza aver fatto nulla di speciale»