Milan Empoli, Adani deluso da quel giocatore: l’analisi

Daniele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato la gara tra Milan ed Empoli criticando fortemente Origi

Alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato così di Milan-Empoli:

«Credo abbia pesato il turnover massiccio. Mi ha deluso Origi, il Milan per lunghi tratti della gara è stato poco pericoloso, c’era poca intesa nelle trame di gioco. Non tanto perché i giocatori pensassero alla Champions, ma probabilmente perché i rossoneri non possono permettersi una rotazione massiccia senza perdere qualcosa».