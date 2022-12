Acquafresca su Pioli: «Si vedeva che era un grande allenatore»

Robert Acquafresca ha rilasciato qualche parola su Stefano Pioli ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni

Robert Acquafresca ha rilasciato qualche parola su Stefano Pioli ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le dichiarazioni dell’ex attaccante di Bologna, Atalanta e Cagliari.

«Per me è stata una persona veramente importante. A Bologna le cose non sono andate come speravo, però fa parte della crescita e della storia calcistica di ognuno di noi calciatori. Si vedeva subito che fosse un grande allenatore e credo che sia cambiato nella gestione dei giocatori perché a livello tecnico e tattico era già molto preparato»