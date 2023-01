Acerbi: «Siamo l’Inter, possiamo battere chiunque»

A Inter TV è il difensore Francesco Acerbi a commentare il match vinto dai neroazzurri contro la Cremonese

«Noi siamo l’Inter e dobbiamo metterci in testa che dobbiamo vincere contro chiunque, l’atteggiamento è quello che conta e che ci fa andare avanti in tutte le competizioni, oggi c’è stato, deve essere il punto di partenza per una grande squadra»