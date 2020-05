Ac Milan together: il bollettino delle attività settimanali

Ac Milan together: il bollettino settimanale diramato dai rossoneri per fare il punto della situazione sulla settimana trascorsa

ALLENAMENTI INDIVIDUALI AL VIA A MILANELLO: NEGATIVI CALCIATORI E STAFF

Dopo due mesi, si sono riaperti i cancelli di Milanello per l’avvio degli allenamenti individuali dei calciatori rossoneri. Calciatori e staff, prima di riprendere gli allenamenti individuali, hanno sostenuto uno screening medico completo, in cui non sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19.

Suddivisi in piccoli gruppi su due turni (mattina e pomeriggio) è così ripresa la preparazione atletica della squadra, con attività aerobica e di forza. Tutte le operazioni rispecchiano le regole previste dalle autorità governative, il protocollo medico nella tutela della salute di tutti. Per le altre strutture operative del Club, prosegue il regime di “smart working”.

NUOVO STADIO MILANO: PRESENTATI AL COMUNE I NUOVI CONCEPT

AC Milan e FC Internazionale Milano hanno presentato all’Amministrazione comunale un documento propedeutico al progetto di fattibilità relativo alla creazione nell’area di San Siro di un nuovo Stadio con i più elevati standard internazionali e di un Distretto moderno e innovativo per lo Sport e il Tempo Libero. I due nuovi progetti sono stati sviluppati dagli studi di architettura Populous e Manica/Sportium e sono il frutto di un costante e proficuo dialogo con il Comune stesso. Tra i punti delle due proposte il mantenimento dell’attuale impianto di San Siro nel contesto di un nuovo distretto che possa essere fruibile 365 giorni all’anno con aree verdi raddoppiate rispetto a quelle attuali.

25 MAGGIO, AC MILAN ADERISCE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI BAMBINI SCOMPARSI

Il Club rossonero si è unito a numerosi Club Europei per sostenere l’International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) in un’iniziativa volta ad aiutare i bambini scomparsi, affinché possano tornare a casa e ai loro affetti. La data è il prossimo 25 maggio, Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, in cui l’obiettivo comune è sensibilizzare il mondo intero su questo triste fenomeno affinchè governi, comunità e istituzioni si uniscano per debellarlo.

“FROM MILAN WITH LOVE”: MILIONI DI FANS CON MILAN E ROC NATION

Un’ora di musica, immagini e parole che, domenica 3 maggio, hanno unito Milano, l’Italia e l’America. “From Milan with Love”, evento realizzato grazie alla partnership tra AC Milan e Roc Nation, ha reso omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19 in tutto il mondo. È stato anche un indimenticabile momento di condivisione per tantissimi tifosi, appassionati di calcio, di sport e di musica, al di là dei confini geografici e dei confini imposti dall’emergenza del Coronavirus.

Una line-up all’altezza dei più grandi eventi internazionali quella proposta al numeroso pubblico collegato sulle diverse piattaforme e presentata dal producer e già vincitore del Grammy DJ Khaled e dalla giornalista e conduttrice televisiva italiana di DAZN Diletta Leotta. Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale and Chris Traynor of Bush, Jay Buchanan of Rival Sons, Lola Ponce, Matteo Bocelli, Capo Plaza and Rkomi si sono esibiti con performance musicali. Jonas Brothers, Kaká, Thierry Henry, Paolo Maldini, Carlo Cracco, Danilo Gallinari, Normani, Jannik Sinner, Charlie Sloth, ragazzi del Settore Giovanile e tifosi rossoneri sono intervenuti con messaggi di tributo a tutto il personale medico e sanitario.

L’evento è stato legato anche a una raccolta fondi destinata all’organizzazione internazionale Direct Relief e a Fondazione Milan per continuare con le rispettive attività di sostegno per la lotta al Covid-19.

#ACMILANTOGETHER: CONTINUANO GLI ALLENAMENTI TARGATI PUMA E AC MILAN E I TUTORIAL CULINARI DI TANO SIMONATO

L’App rossonera continua a essere una destinazione per stare insieme. I trainer di Puma e lo Chef stellato Tano Simonato continuano a tenere compagnia a tutti coloro che ancora non possono riprendere le proprie occupazioni lavorative. Allenamenti specifici che si possono eseguire da casa e ricette di piatti della tradizione italiana spiegati in maniera semplice ma raffinata all’insegna di #ACMilanTogether.

TANTI AUGURI CAPITANO: UN MARE DI AFFETTO PER I 60 ANNI DI FRANCO BARESI

Da Ivan Gazidis, Paolo Scaroni e Paolo Maldini, a moltissimi ex compagni, tra cui Carlo Ancelotti, Marco van Basten, George Weah; amici e tifosi speciali, come Laura Pausini, Carlo Cracco, Danilo Gallinari, Alvin. La Milan Media House ha selezionato 60 messaggi, come i 60 anni compiuti, venerdì 8 maggio, dallo storico Capitano rossonero Franco Baresi, oggi Brand Ambassador del Club. Una doppia cifra speciale che racchiude il mitico numero 6, il suo numero, indossato con classe ed eleganza in centinaia di partite in tutto il mondo, diventato poi leggenda e ritirato dal Club rossonero.

