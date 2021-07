Ac Milan lancia i “Racconti Rossoneri”: ecco di cosa si tratta

AC Milan lancia oggi i “Racconti Rossoneri“, una nuova serie di podcast ideata dal Club e che vede la partecipazione, oltre alla voce narrante di Mauro Suma, giornalista e storica voce di Milan TV, anche di personaggi del mondo rossonero del presente o del passato.

“Racconti Rossoneri” è un viaggio esclusivo che porterà gli ascoltatori indietro nel tempo, attraverso racconti appassionanti legati alla gloriosa storia rossonera, ma anche all’interno dell’attualità del Club, offrendo un punto di vista fresco sul Milan odierno. Ogni episodio dipinge uno spaccato di “milanismo” tra grandi imprese del passato rossonero, vittorie indimenticabili, grandi campioni di ieri e di oggi che hanno contribuito a scrivere la storia del Milan: dallo sguardo di Andriy Shevchenko prima del rigore decisivo all’Old Trafford contro la Juventus nel 2003, a personaggi del calibro di Nils Liedholm, Mark van Bommel, Kakha Kaladze e Zlatan Ibrahimović.

Dai racconti emergono anche aneddoti inediti come quello di Hernan Crespo che ha confessato di aver pensato di lasciare il calcio nei primi anni duemila per i troppi infortuni, o di Alexandre Pato, che lasciò il Milan e Milanello nel gennaio 2013, salutando in lacrime in mezzo al campo i suoi compagni di squadra, e che qualche mese dopo avrebbe avuto l’opportunità di tornare a casa.