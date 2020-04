AC Milan: Ibrahimovic detentore di un primato particolare, ecco quale

AC Milan: Zlatan Ibrahimovic sarebbe detentore di un nuovo record del tutto particolare: aver segnato in ogni minuto di una partita di calcio

Come riporta l’app ufficiale di AC Milan, Zlatan Ibrahimovic detiene un record molto particolare: ha segnato in ogni minuto di una partita di calcio. Ibra aveva fatto en plein nel settembre del 2014, completando il tassello mancante della statistica: gol al 24esimo con la maglia della Svezia contro l’Estonia.

Non solo: nello stesso match, Zlatan era diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Nazionale svedese, superando il record, che durava da 82 anni, di Sven Rydell, lo storico attaccante dell’Orgryte che aveva realizzato 49 reti tra il 1921 e il 1932. Negli anni successivi, prima di lasciare la propria Nazionale nel 2016, Ibrahimović è salito a quota 62 reti con la Svezia.

Quel gol al 24esimo lo ha portato a segnare in tutti i minuti di una partita di calcio. E in effetti il minuto 24 è curiosamente indigesto per Ibra visto che, ad esempio, in quel minuto non ha mai messo a segno nessuno dei 60 gol fatti in gare ufficiali in maglia rossonera. Zlatan, nel Milan, ha segnato in 43 minuti diversi fra loro, 19 nel primo e 24 nel secondo tempo.

Il record spetta al 60esimo (rete a Bologna nel 2010, in Supercoppa a Pechino nel 2011 e a Cagliari nel 2011) e al 64esimo minuto (rete all’Auxerre nel 2010, al Siena nel 2011 e a Cagliari nel gennaio 2020). Due, invece, i gol segnati in altri minuti, con una particolarità: Zlatan ha colpito due volte l’Inter, sempre allo stesso minuto, il 46esimo.