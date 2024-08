Abraham Milan, tutta la VERITÀ sull’affare: non è più un obiettivo? La RIVELAZIONE di Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio nel pre-partita di Milan Torino ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del calciomercato Milan, in particolare analizzando la situazione legata ad Abraham.

PAROLE – «Il Milan aveva pensato ad altre soluzioni in attacco, come Abraham. Poi Jovic si è presentato nel modo migliore nel pre-campionato e non ci sono stati altre segnali per la sua uscita. Anche la sua presenza da titolare oggi è un segnale».