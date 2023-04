Abodi: «Il razzismo va contrastato, ecco cosa è necessario fare». Ecco le parole del ministro dopo i fatti che hanno coinvolto Lukaku

Intervistato dal Corriere dello Sport, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare del tema del razzismo dopo gli episodi di Juventus-Inter, con il Milan che si è schierato contro ciò che è successo. Di seguito le sue parole:

LE PAROLE – «Quello che è successo in questi mesi impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo. Dobbiamo liberare gli stadi e il calcio dalla delinquenza e dalla criminalità. Lo stadio deve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza, quello che è accaduto l’altra sera a Torino e che accade in tanti stadi è insopportabile. Bisogna anche riprendere a investire sull’educazione in una prospettiva di medio-lungo periodo. Venerdì scorso abbiamo avuto un incontro tecnico con il ministro dell’Interno Piantedosi, abbiamo deciso di elaborare un piano di attività e iniziative da condividere con Figc e leghe per rendere sempre più efficace l’azione di contrasto a ogni forma di inciviltà e violenza».