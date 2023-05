Abodi: «Riforma giustizia sportiva? Avverrà nei tempi e modi giusti». Le parole del ministro dello Sport dopo il processo Juve

Andrea Abodi ha parlato al 90° CSIO di Piazza di Siena della riforma della Giustizia Sportiva dopo il processo Juve. Ecco le parole del ministro dello Sport riprese da Sportface:

«Non c’è nessuna intromissione. Io devo poter garantire il rispetto da un lato dell’autonomia e dall’altro delle titolarità del governo in termini di indirizzo. Lo sport a volte viene riformato perché non sa riformarsi, quindi l’auspicio è che venga fatto ciò che è stato promesso, e sono convinto che questo succederà. Il governo, non ha l’ambizione di sconfinare poiché ha un supremo rispetto dell’autonomia. La cronaca ci offre spunti di un sistema che ha bisogno di fare qualche riflessione. Sono convinto che questo avverrà nei tempi e nei modi giusti. Noi faremo tutto quello che ci è consentito di fare, né un centimetro in meno né uno in più».