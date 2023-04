Abodi: «E’ meraviglioso il cammino delle italiane in Europa». Le parole del ministro dello sport e dei giovani dopo Napoli-Milan

Andrea Abodi ha commentato il quarto di finale tra Napoli e Milan e il cammino delle italiane in Europa. Le parole del ministro dello sport e dei giovani:

«Per una serie di circostanze che dobbiamo saper valorizzare sapendo che i problemi del calcio comunque vanno oltre la dimensione competitiva, che due italiane arrivino vicino alla finale è meraviglioso, per noi è un motivo di soddisfazione. E mi auguro che vadano avanti le italiane anche nelle altre competizioni come Europa league, Conference league: abbiamo ancora tre squadre e io tiferò per l’Italia».