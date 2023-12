Abate traghettatore fino a fine stagione? Il Milan ha deciso: ULTIME sul futuro della panchina dei rossoneri

In casa Milan continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Stefano Pioli, la cui posizione può tornare fortemente in bilico in caso di risultati negativi nelle prossime gare.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club rossonero avrebbe già scartato l’ipotesi Abate come traghettatore fino a giugno, una soluzione che non convince pienamente il Diavolo.