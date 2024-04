Abate a Milan Tv: «Siamo orgogliosi di giocare questa final four. Domani vogliamo andare in finale». Le parole del tecnico rossonero

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan Tv alla vigilia della semifinale di Youth

League tra Milan Primavera e Porto, in programma domani sera alle 18.00 al Centre sportif de Colovray

FINAL FOUR – «Siamo orgogliosi e felici di poter giocare queste partite e affrontare squadre straniere con mentalità diverse e settori giovanili di primo livello. Per noi è motivo di crescita e motivazione fare le Final Four per il secondo anno di fila. Domani andremo a giocare lì per vincere, ci faremo valere».

ESPERIENZA– «Sono cresciuto molto e ho apprezzato a studiare avversari, questo mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Sono stati due anni di grande lavoro, è come allenare una prima squadra per me».

GRUPPO – «Abbiamo grande mentalità e siamo uniti tutti. Ho la fortuna di allenare ragazzi ambiziosi e con voglia di vincere, visto che siamo in lotta anche per i play-off scudetto quindi abbiamo anche altri obiettivi, è una stagione che ha ancora tanto da dare e da dire».

PRIMAVERA CONVOCATI NEI GRANDI – «È la conseguenza del lavoro degli anni passati. L’anno scorso abbiamo preso il rischio di giocare con una primavera molto sotto età, abbiamo lottato per la salvezza e il gruppo è cresciuto. Quest’anno si sono imposti nella categoria con grande spessore, vederli debuttare in prima squadra in grandi palcoscenici, specie a San Siro, è un’emozione indescrivibile. Affacciandoti alla prima squadra cresci a 360 gradi, hai a che fare con uomini di primo livello che lottano per grandi obiettivi, ti fanno capire come interpretare la professione nel quotidiano, acquisisci una consapevolezza diversa. Bruciano le tappe e i risultati si vedono anche in primavera»

PORTO – «Grande qualità, i portoghese sono forti e lo sappiamo hanno un grande settore giovanile. Abbiamo già incontrato il Braga e li ho visti con più malizia forse, ma anche i miei ragazzi hanno grinta ed entusiasmo, ci arriviamo bene e sarà una grande partita»

ZEROLI – «Scegliere il capitano è stato semplicissimo, per il ragazzo che è. Ce ne sono altri come lui, ma lui si è imposto già dall’anno scorso giocando sotto età con il suo comportamento, grande qualità e professionalità. È qui da quando ha 8 anni, ha fatto tutto il precorso nel settore giovanile, ha il Milan nel cuore, nelle vene, dà tutto per i compagni ed è sempre solare e positivo anche fuori dal campo. Spero un giorno di vederlo in grandi palcoscenici».