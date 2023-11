Abate: «Abbiamo fatto tutto noi. Fa male, ma martedì ci aspetta una partita delicata». Le sue dichiarazioni

Abate ha parlato dopo la sconfitta del suo Milan Primavera contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni.

ABATE – «Abbiamo fatto tutto noi, ci siamo complicati la vita da soli. Devo dire che il primo tempo siamo partiti bene e potevamo andare in vantaggio. Abbiamo avuto due o tre mezze situazioni con Liberali, due occasioni che sono uscite di poco. Abbiamo cercato sempre di fare la partita contro una squadra che ci aspettava dietro, ma avevo la sensazione che fossimo sotto ritmo: quando tenti di giocare devi essere bravo nella riaggressione, altrimenti rischi sempre le ripartenze. Noi eravamo con la linea troppo bassa e abbiamo preso qualche ripartenza, anche se non abbiamo rischiato niente. Nel secondo tempo siamo partiti bene nei primi dieci minuti, poi abbiamo commesso la leggerezza del primo gol e da lì è cambiata la partita: è stata confusionaria, loro sono stati bravi a sfruttare le ripartenze, noi troppo inconcludenti. Una giornata no: cerchiamo di accantonarla subito e speriamo di recuperare qualche infortunato. Ci facciamo un bel bagno di umiltà: sono dei giri a vuoto che ci stanno e servono anche ai ragazzi perché almeno capiscono cosa serve per preparare la partita, anche se poi sono stati 10 giorni particolari dove li ho avuti tutti al completo ieri. Fino all’altro ieri eravamo in 8 o 9. Sono stati 10 giorni complicati dove non abbiamo potuto preparare niente, però ci sta, sono contento dei tanti ragazzi in nazionale. Accantoniamo subito: fa male, ma martedì ci aspetta una partita delicatissima è importantissima»