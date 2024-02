Abate a Milan Tv: «Abbiamo fatto una buonissima gara. Ragazzi in prima squadra? Sono orgoglioso e sulla Youth League...»

L’allenatore del Milan Primavera Abate ha parlato a Milan Tv: le sue parole sul derby contro l’Inter terminato 1-1

L’allenatore del Milan Primavera Abate ha parlato a Milan Tv dopo il derby contro l’Inter Primavera.

SULLA PARTITA- «L’umore dei ragazzi a fine partita non era dei migliori. Nonostante il gol a freddo siamo partiti un po’ tesi ma non abbiamo perso certezze abbiamo fatto una buonissima gara. Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto la loro fisicità ma poi i ragazzi hanno cercato di vincerla in tutti i modi. Abbiamo avuto anche due palle gol quindi il percorso è quello giusto, dobbiamo continuare così».

SUI GIOVANI IN PRIMA SQUADRA – «Quest’anno è successo qualcosa di speciale. 4/5 ragazzi sono andati in prima squadra anche se erano dei 2005. Siamo felicissimi per loro quando scendono a giocare perchè la qualità del gruppo si eleva. Alzano il livello del gruppo dal punto di vista della personalità. Sono orgoglioso di loro. Quando non ci saranno faremo crescere i giovani accettando qualche errore però questo è il nostro obiettivo senza dimenticarci che vogliamo competere anche noi e migliorare la posizione e i punti dell’anno scorso centrando le prime 6 posizioni inseguendo un piccolo sogno».

SULLA YOUTH LEAGUE – «Nelle gare secche può succedere di tutto, sarà una partita molto difficile condizionata dagli eventi. Incontriamo una squadra forte, smaliziata. Ma in casa nostra cercheremo in tutti i modi di accedere ai quarti e di dimostrare di saper giocare a calcio in un certo livello anche in Europa».