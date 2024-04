Abate Milan, pazza idea per il finale di stagione! Le novità

Abate Milan, pazza idea per questo finale di stagione! Quando può subentrare sulla panchina della prima squadra

Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda la panchina del Milan. La sconfitta di Roma dovrebbe aver sancito la rottura definitiva con Pioli, che aspetta di fatto solo di essere esonerato.

Non ci sarà nessun ribaltone per il derby ma, in caso di debacle anche contro l’Inter, la società rossonera potrebbe optare per una soluzione ponte: la promozione di Abate come traghettatore per le ultime cinque giornate di campionato. Lo riporta Sport Mediaset.