Abate festeggia: «La qualificazione è motivo d’orgoglio per me e la società. Final Four? Non saranno una vacanza». Le parole dopo la vittoria del Milan Primavera

L’allenatore del Milan Primavera Abate ha parlato a Milan Tv dopo il match di Youth League vinto contro il Real Madrid.

SULLA PARTITA – «È stata una partita difficilissima contro una squadra fortissima. Il primo tempo ci hanno messo in grande difficoltà, con i nostri ragazzi che hanno subito un po’ l’evento dal punto di vista emotivo. Nel secondo tempo è stato un altro Milan, abbiamo avuto anche qualche occasione per essere andati in vantaggio. Qualificarci alla Final Four è un motivo d’orgoglio per me e per la società. È la tredicesima gara infrasettimanale e per questi ragazzi è difficilissimo rimanere in piedi su due competizioni».

SULLE FINAL FOUR – «Andremo a vivere l’esperienza delle Final Four sapendo già cosa ci aspetta, non andremo in vacanza ma tenteremo di fare del nostro meglio. Tra tre giorni si gioca uno scontro diretto anche se non sarà facile. Sono orgoglioso della crescita di questi ragazzi, dobbiamo migliorare ancora la condizione fisica ma siamo ancora in piedi».

SUI TANTI RAGAZZI SALITI IN PRIMA SQUADRA – «Quest’anno è successo qualcosa di speciale, perchè 4-5 ragazzi in Europa è una cosa che non è mai successo. È un qualcosa di importante, frutto del lavoro del settore giovanile e degli anni dei settori precedenti. Noi lavoriamo per farli crescere e andare in prima squadra».

SUL GRUPPO – «L’unione che ci mettono nel voler crescere e imparare, è tutto merito loro. Spero che davvero tanti di loro possano fare tanta strada. ora dobbiamo tornare con i piedi un po’ per terra e goderci questa serata fantastica».