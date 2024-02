Abate incontra De Zerbi: il motivo della visita del tecnico del Milan Primavera – FOTO

Abate incontra De Zerbi: il motivo della visita del tecnico del Milan Primavera al suo collega italiano del Brighton – FOTO

L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate, reduce dal pareggio rimediato in campionato contro il Sassuolo, ha fatto tappa in Inghilterra. Il tecnico è andato a far visita ad un collega illustre italiano.

Come testimoniato da lui stesso tramite una storia su Instagram, ha incontrato Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton. Scambio di battute tra i due (e probabilmente di consigli). Intanto, il reale motivo della visita in tappa inglese per il rossonero era un aggiornamento del patentino di allenatore UEFA PRO.