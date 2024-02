Abate su Camarda: «Negli ultimi due mesi è migliorato in un aspetto, mi chiede sempre questa cosa»

Il tecnico del Milan Primavera, Ignazio Abate, ha detto la sua dopo il pari nel derby contro l’Inter, soffermandosi su Camarda

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo il pari nel derby contro l’Inter, il tecnico del Milan Primavera, Ignazio Abate, commenta così la partita di campionato e la crescita di Camarda.

CAMARDA – «Al di là del gol, all’inizio dell’anno abbiamo fatto questa scelta di portarlo su, sapendo delle difficoltà che avrebbe incontrato il ragazzo nella categoria. Lo vedete, quando becca centrali del 2004 o 2005 già pronti diventa difficile per lui. Ha trovato delle difficoltà nei primi mesi ma le qualità tecniche non le scopro di certo io. È un ragazzo competitivo, mi chiede sempre di fare lavoro extra per migliorarsi. Gli ho messo dentro che deve giocare per la squadra. Negli ultimi due mesi gioca tanto per la squadra, sta dentro la partita anche in fase difensiva, ho la sensazione che inizia a fare reparto da solo e poi i colpi ce li ha. non deve perdere l’umiltà che ha, viene da una buona famiglia. Ha tutto davanti a sé per fare una buonissima carriera»