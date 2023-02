Abate a MilanTV: «Ci sarà da soffrire, sono felice del gruppo»

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel post partita del pari con la Sampdoria

SULLA PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario in salute. Il primo tempo è stato brutto, si è giocato poco e siamo andati sotto con un gol evitabile. Nella ripresa siamo partiti con un altro piglio, abbiamo avuto una grande reazione. Ci teniamo questo punto, il cammino è molto lungo e dobbiamo continuare con questo spirito.»

SUI RAGAZZI – «Faccio i complimenti a chi ha giocato oggi. Ha dovuto giocare un centrocampista, Malaspina, come terzino sinistro ed ha fatto un’ottima partita. È un ragazzo molto serio, sono felice per lui. È rientrato Chaka e piano piano gli altri. Non possiamo pretendere siano al 100%, oggi lui è entrato ed ha dato ritmo, le sue qualità non si discutono. Sono felice del gruppo.»