16 marzo 2014, il Milan di Seedorf cede in casa contro il Parma

Il 16 marzo 2014, il Milan di Clarence Seedorf, subentarto al posto dell’esonerato Massimiliano Allegri, cade in casa sotto i colpi di un ottimo Parma. Finì 2-4. I rossoneri erano in lotta per un posto in Europa League

La gara partì subito in salita con l’espulsione di Abbiati e conseguente calcio di rigore in favore dei ducali: penalty trasformato dall’ex Cassano, che raddoppia pochi istanti dopo l’inizio della ripresa. Il Milan non molla e pareggia i conti in dieci uomini, con Rami e un rigore di Balotelli, sino a soccombere sotto i colpi di Amauri e Biabiany.