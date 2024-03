Zubimendi Milan, Moncada non si arrende: ci sono NOVITÀ sul mediano della Real Sociedad

Zubimendi Milan, Moncada non si arrende: ci sono NOVITÀ sul mediano che si sta mettendo in mostra alla Real Sociedad

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Martin Zubimendi, centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad e accostato anche al calciomercato Milan.

Lo spagnolo piace molto ai rossoneri, che ovviamente non sono gli unici in corsa per il mediano. Stando a quanto si apprende anche la Juventus sarebbe fortemente interessata al giocatore: possibile, dunque, un nuovo derby italiano.