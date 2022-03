Zola: «Dobbiamo cambiare il modo di come si vive e si alimenta il calcio»

Gianfranco Zola, ex attaccante, ha parlato dell’eliminazione dell’Italia ai microfoni de La Repubblica

ITALIA – «Sono devastato per la sconfitta, è come se ci fossi anche con loro. Dobbiamo cambiare il modo di come si vive il calcio e si alimenta. Serve un circuito virtuoso che esalti le qualità. Contro la Macedonia è mancata la qualità offensiva. La perdita di Chiesa è stata devastante. Attacco? Immobile non è adatto agli spazi stretti, ma dobbiamo chiederci come mai produciamo pochi giocatori di qualità e bravi nell’uno contro uno. Vanno rivoluzionati settori giovanili e Academy»

MANCINI – «Io credo debba restare. Ha fatto un grande lavoro e costruito una base importante. La Nazionale non ha vinto per caso l’Europeo. Ora c’è solo da lasciarlo in pace»..