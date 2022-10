Zola: «Scudetto? Spero questo, sul Milan...»

Gianfranco Zola ha rilasciato un’ intervista ai canali ufficiali della Serie A parlando della lotta scudetto e non solo

Gianfranco Zola ha rilasciato un’ intervista ai canali ufficiali della Serie A parlando della lotta scudetto e non solo:

«Non è facile descrivere com’è vincere uno scudetto in un posto come Napoli. E’ un’emozione unica come lo sono i tifosi, i quali meriterebbero un altro trofeo. Spero proprio che possano festeggiarlo»

MILAN NAPOLI – «Ho visto la partita contro il Milan e mi ha impressionato. Soprattutto perchè il Milan ha giocato molto bene. Ma nonostante questo, il napoli non si è mai arreso e ha giocato una splendida partita. Penso che che tutti i complimenti e le lodi che stanno ricevendo siano meritati.»