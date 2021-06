Dino Zoff, in un’intervista oggi per La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Donnarumma, prossimo portiere del PSG

«Imbattibilità di 1143 minuti che mi appartiene: superarla? E ne sarei felice, perché significherebbe arrivare sino in fondo a Wembley. Ma anche se Donnarumma ne subisse uno cambierebbe poco, il gruppo ha le risorse per essere competitivo, per ribaltare le situazioni. Può capitare e non deve diventare un problema».