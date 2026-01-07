Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, rivela: «Lui sarebbe rimasto a Milano per sempre. Si sarebbe venduto l’anima, per noi è stato un trauma»

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, rivela alcune riflessioni sulla decisione di lasciare Milano e le difficoltà di ambientamento nel nuovo club

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez e mamma dei suoi figli Theo Jr. e Cloe Marie, ha parlato nel podcast One more time di Luca Casadei, ripercorrendo i momenti più complessi vissuti dall’ex terzino del Milan, tra difficoltà dentro e fuori dal campo, fino all’addio della scorsa estate e al trasferimento in Arabia Saudita all’Al Hilal.

Nel corso dell’intervista, Zoe Cristofoli ha offerto un racconto intimo e diretto di un periodo segnato da tensioni, gossip e da un progressivo malessere che ha inciso profondamente sulla serenità di Theo Hernandez. Un percorso personale e professionale che, secondo la sua testimonianza, non può essere ridotto a singoli episodi mediatici, ma va letto nel contesto di una situazione più ampia, culminata con la separazione dal Milan.

L’ADDIO AL MILAN E LA SCELTA DI CAMBIARE – «Lui sarebbe rimasto a Milano per sempre. Lui vive per giocare a calcio e lo dimostrano i fatti. A Milano aveva trovato la sua dimensione, aveva trovato una famiglia. Si sarebbe venduto l’anima per stare qua, però a volte non dipende da te. Se non c’è la situazione e non ti vogliono, cosa devi fare? Lui sarebbe rimasto… Non c’era la stessa voglia. Per noi è stato un trauma… Poi arrivano anche delle opportunità e le devi cogliere. Fai le tue scelte per la tua famiglia, per i tuoi figli. Alla fine è stata una bella scelta, lui è felice. Ma per lui qua è stata la sua casa, sarà sempre una parte di lui».

Le parole di Zoe Cristofoli restituiscono il lato umano di una separazione dolorosa, spiegando come l’addio di Theo Hernandez al Milan sia stato il risultato di un percorso complesso e non di una singola decisione. Una scelta maturata nel tempo, tra sofferenze personali e professionali, ma che oggi ha portato il giocatore a ritrovare serenità, senza cancellare il legame profondo con Milano e con il capitolo più importante della sua carriera.

