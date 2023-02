Ziyech Milan: pista ancora viva, sfumato il passaggio al Psg

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Un colpo che sembrava sfumato a causa del Psg ma alla fine il marocchino resta al Chelsea

Lunedì sera è volato a Parigi e martedì si è sottoposto alle visite mediche col Psg, superandole. Sembrava tutto una formalità, invece oltre il gong della mezzanotte italiana è arrivata la doccia fredda: le carte necessarie per completare il suo trasferimento non sono state presentate in tempo. Come riportato da Sky Sport il ricorso del club è stato respinto dalla commisione legale della Ligue 1. Il giocatore potrà lasciare Londra solo in estate, con il Milan che a questo punto torna in corsa.