Ziyech Milan: da cosa dipende l’arrivo del marocchino

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Il marocchino piace ai rossoneri, ecco da cosa dipende il suo arrivo

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Il marocchino piace ai rossoneri, ecco da cosa dipende il suo arrivo:

prima di tutto c’è l’ostacolo ingaggio che l’ala del Chelsea dovrebbe ridursi poi è lo stesso club londinese che come riporta SportMediaset che prima di dare il loro ok all’eventuale cessione in prestito dovrebbero trovare il sostituto del marocchino. In tal senso si è fatto il nome di Cristiano Ronaldo