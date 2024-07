Zirkzee Manchester United, le prime parole dell’ex obiettivo del Milan: «E’ un privilegio essere qui. Non vedo l’ora di fare la mia parte»

Zirkzee: «E’ un privilegio essere qui. Non vedo l’ora di fare la mia parte». Le prime parole dell’ex obiettivo del Milan dopo l’arrivo al Manchester United

Dopo l’annuncio ufficiale del Manchester United, Joshua Zirkzee ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore dei Red Devils. Le parole dell’ex obiettivo del mercato Milan:

PAROLE – «Dopo aver parlato con l’allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United. Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto alla vittoria; sono pronto per questa prossima sfida, per fare un altro passo avanti nella mia carriera e vincere altri trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò pronto a lasciare un impatto immediato»