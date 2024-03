Zirkzee Milan, spunta lo scenario a sorpresa! Ecco cosa può succedere a giugno: le ultime sull’attaccante del Bologna

L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato anche del futuro di Joshua Zirkzee, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna e che piace molto anche al mercato Milan.

Secondo quanto si apprende, in caso di qualificazione in Champions League da parte della squadra di Thiago Motta i rossoblu sarebbero convinti di riuscire a trattenere per tutte le proprie stelle, Zirkzee compreso.