Zirkzee Milan, il prezzo lievita ancora: NUOVA valutazione monstre! La cifra

Zirkzee Milan, il prezzo del cartellino lievita ancora: NUOVA valutazione monstre da parte del Bologna! Svelata la cifra

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto su Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e primissimo obiettivo del calciomercato Milan in vista della prossima estate.

Secondo quanto si apprende, il prezzo dell’olandese continua a lievitare. Nel caso in cui il Bayern non esercitasse l’opzione di riacquisto, il Bologna a quel punto fisserebbe a 70 milioni di euro il prezzo per la sua cessione.