Zirkzee Milan, occhi sul gioiellino del Bologna: costo e alternative, tutte le NOVITÀ sul mercato rossonero

Il Milan, ormai non è più un mistero, va a caccia di una nuova punta da regalare a Pioli nel corso della prossima estate e con cui aprire di fatto un nuovo ciclo. Tra gli osservati in casa rossonera c’è anche Zirkzee.

Il Bologna lo ha acquistato nell’estate del 2022 per 9 milioni più il 35% della futura rivendita ed è chiaro che al momento non può scendere sotto i 20 milioni di euro, una cifra comunque destinata a salire nei prossimi mesi se dovesse crescere ulteriormente. Ovviamente non è l’unico nome seguito: occhi anche su David, Sesko, Gimenez e Watkins.