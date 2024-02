Zirkzee Milan, svolta inattesa nel futuro dell’attaccante! Tutti gli aggiornamenti sul gioiellino del Bologna

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, uno degli obiettivi primari del calciomercato Milan in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un nuovo club si è inserito in corsa.

Si tratta del Napoli, che avrebbe già incontrato il Bologna per superare proprio la concorrenza dei rossoneri. Il club rossoblu valuta il suo gioiellino almeno 50 milioni di euro.