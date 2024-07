Zirkzee Milan, Di Stefano a SORPRESA: «Ci sono ANCORA speranze! Vi spiego il MOTIVO»

Zirkzee-Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per l’olandese del Bologna

Intervenuto a Sky, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato la situazione Joshua Zirkzee, obiettivo ancora caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Zirkzee? Non so se sarà possibile prenderlo o no. Se l’avesse voluto prendere qualche altro top club l’avrebbe già fatto, paghi la clausola… Se non è stato fatto vuol dire che c’è speranza e se il Milan non ha preso altri vuol dire che ancora ha l’intenzione».