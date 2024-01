Zirkzee Milan, ‘the last dance’ da avversario rossonero? Compagno o sostituto di Giroud: l’idea di mercato di Furlani

Zirkzee osservato speciale. Piace al mercato Milan, se da compagno o sostituto di Giroud resta da capire. Sabato l’ultima da avversario?

Non solo campo ma anche mercato. Sabato sera il Milan affronterà il Bologna nel match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24. Tra gli avversari, osservato speciale sarà Joshua Zirkzee. L’olandese classe 2001 sta stregando tutti in questa stagione al Bologna ed i rossoneri hanno deciso che sarà lui il grande obiettivo per la prossima estate.

Resta da capire se potrebbe essere un elemento di complemento dell’attacco rossonero, a far da spalla a Giroud o utile per farlo rifiatare, o l’erede dell’attuale numero 9. Il francese è in scadenza a giugno 2024 e per ora con la società non si è ancora parlato di rinnovo. Ad onor del vero va sottolineato come da entrambe le parti ci sia la volontà di proseguire insieme, tuttavia non va esclusa del tutto la possibilità che Giroud possa alla fine farsi tentare dal richiamo della MLS, anche considerando la sua carta d’identità.

In ogni caso il calciomercato Milan è pronto all’investimento per rinforzare l’attacco in estate. Per convincere il Bologna a lasciar partire il proprio talento, la proposta del club potrebbe intrecciarsi con un ex rossonero: Saelemaekers. Il riscatto del belga, fissato a 12 milioni, è da considerarsi l’asso nella manica per abbassare le pretese del club rossoblù. Del resto la clausola di 40 milioni è valida solo per il Bayern, per gli altri il prezzo è libero.

Per ora Zirkzee si gode il presente. Torna dalla squalifica, che gli ha impedito di esserci nella partita persa contro il Cagliari, ed è pronto a scendere in campo in quello che potrebbe essere il suo futuro stadio. Chissà che non sia davvero “the last dance” da avversario dei rossoneri. Non resta che aspettare l’estate, i tifosi già fremono.