Zirkzee Milan, la cifra per avere l’attaccante si è alzata! E spunta una NOVITÀ legata al Bayern Monaco. Cosa filtra sull’obiettivo di mercato

Il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato a Radio Rossonera l’obiettivo del calciomercato Milan Zirkzee introducendo alcune novità sulla cifra che servirebbe per portarlo a Milano.

PAROLE – «Il Bayern Monaco non pagherà i 40 milioni della clausola, Zirkzee dovrebbe essere abbastanza libero. La cifra per acquistarlo penso sia sui 60 milioni, si è alzata rispetto ai 40 iniziali. Il Milan se vuole un attaccante forte non può spendere meno di 50 milioni».