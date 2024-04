Zirkzee Milan: l’Arsenal fa sul serio per l’attaccante, la mossa del club inglese per battere la concorrenza

Il calciomercato Milan ha messo Zirkzee in cima alla lista dei propri obiettivi. Tuttavia per l’attaccante l’Arsenal fa sul serio

Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna, è oggi uno degli uomini mercato più importanti della nostra Serie A in vista della prossima estate.

Il calciomercato Milan lo segue con attenzione ma deve guardarsi dalla folta concorrenza, soprattutto dell’Arsenal. In queste settimane sono arrivati in Italia per seguirlo emissari del club e come riportato da Tuttosport, è pronto in questi giorni a presentare un’offerta ufficiale al Bologna per acquistarlo.