Zirkzee Milan, l’olandese apre ai rossoneri! È pronto a dire di no a due proposte: ULTIME

Zirkzee Milan, l’olandese apre ai rossoneri! È pronto a dire di no a due proposte pur di restare in Serie A: ULTIME

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare il reparto d’attacco nel corso della prossima estate.

Secondo quanto si apprende l’olandese preferirebbe restare in Serie A e quindi vedrebbe di buon occhio un passaggio in rossonero, ancora più di un ritorno in Germania o di un salto in Premier League. Aumentano dunque le chances di vederlo in rossonero, con la dirigenza che ora dovrà cercare un accordo col Bologna.