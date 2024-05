Zirkzee Milan, l’attaccante ha già detto SÌ a Ibra ma tutto dipende dall’AGENTE: cosa filtra NOVITÀ

Zirkzee Milan, l’attaccante ha già detto SÌ a Ibra ma tutto dipende dall’AGENTE: cosa filtra. La NOVITÀ sull’obiettivo di mercato

Sarà Zirkzee il primo colpo del calciomercato Milan nella sessione estiva? Bisognerà aspettare le prossime settimane per comprendere il futuro dell’attaccante olandese anche se, come riportato da calciomercato.com, il calciatore avrebbe già detto sì a Ibrahimovic.

Nonostante questo, tutto dipenderà dall’agente Kia Joorabchian che si sta aspettando una vera e propria asta per il suo assistito e per quanto riguarda le sue commissioni. Oltre ai rossoneri, l’attaccante piace anche al prossimo allenatore della Juventus, Thiago Motta, e in Premier League.