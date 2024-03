Zirkzee Milan infiamma il mercato: al via l’asta per il bomber del Bologna. ULTIME

Zirkzee Milan infiamma il mercato: al via l’asta per il bomber del Bologna, che piace a diverse big di Serie A. ULTIME

Si infiamma il mercato attorno a Zirkzee, oggetto del desiderio non solo del Milan ma anche di diversi club italiani ed esteri. Accanto ai rossoneri, anche Juventus, Inter e Napoli sono interessate al giocatore.

Il Bologna valuta l’olandese almeno 40 milioni di euro, vale a dire la cifra che potrebbe investire il Bayern per riportarlo in Germania. Ma per Zirkzee, visto il tanto traffico, potrebbe nascere una vera e propria asta. Lo riporta il Corriere dello Sport.