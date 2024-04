Zirkzee Milan e non solo: tutte le soluzioni per l’attacco rossonero del futuro. I nomi nella lista dei dirigenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, ricordando come tra le priorità assolute del club rossonero in vista della prossima stagione c’è soprattutto il nuovo attaccante.

Joshua Zirkzee è certamente l’obiettivo numero uno della dirigenza, ma non è l’unico nome presente nella lista: da Sesko del Lipsia a Gimenez del Feyenoord, passando per Gyokeres dello Sporting Lisbona… tutti nomi importanti per cui bisognerebbe sborsare almeno 50 milioni.