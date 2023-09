Ziliani: «Pioli deve stare attento, la dirigenza potrebbe…»

Il noto giornalista Paolo Ziliani, avvisa Stefano Pioli della possibilità dell’esonero dopo la sconfitta del Milan per 5 ad 1 contro l’Inter

Una sconfitta pesante quella subita ieri dal Milan per 5 ad 1 contro l’Inter, con Stefano Pioli tra i principali responsabili: è questa l’opinione che ha il giornalista Paolo Ziliani, che su Twitter avvisa il tecnico rossonero della possibilità dell’esonero.

LE PAROLE – «Pioli deve stare attento. Se la nuova dirigenza del Milan non ha esitato a far fuori dall’oggi al domani Maldini, reo di aver completamente sbagliato la campagna acquisti di De Ketelaere e Origi, può fare lo stesso con lui. Perchè perdere un derby si può, perderlo 5-1 un po’ meno; ma giustificarlo e minimizzarne la gravità raccontando sciocchezze che nemmeno il più imbecille dei tifosi potrebbe accettare, può diventare suicida…

Pioli, la disfatta di un derby perso 5-1 e la pazzia di dire in tv: “Nei primi 4 minuti abbiamo dominato”

Rendere grottesca una serata già di per sé drammatica non era facile: l’allenatore del Milan lo ha fatto ma deve stare attento, le sue parole sono più gravi del risultato e la nuova dirigenza lo sa».