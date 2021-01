Ziliani: «Bentancur andava espulso, Irrati ingiustificabile» – FOTO

Ziliani torna sulla gara disputata ieri a San Siro e sulla decisione di Irrati di non ammonire per la seconda volta Bentancur per il fallo su Castillejo

La Juve recrimina ma è il Milan ad aver perso, i rossoneri sarebbero potuti essere con l’uomo in più negli ultimi 20 minuti del match se Irrati avesse giustamente espulso per doppia ammonizione il centrocampista bianconero Bentancur per fallo netto ed in ritardo su Castillejo.

Il commento esaustivo di Paolo Ziliani su Twitter: «La Juve si è lamentata per il contatto Calhanoglu-Rabiot all’origine del gol dell’1-1 ma il vero scandalo arbitrale è stata la seconda mancata ammonizione a Bentancur che doveva lasciare la Juve in 10 negli ultimi 20 minuti. Irrati ingiustificabile».